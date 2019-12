Il premier Conte in visita alla Fondazione S.Lucia

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha visitato venerdì 21 dicembre in forma strettamente riservata la Fondazione S.Lucia Irccs. Il premier ha incontrato i vertici dell’Istituto e successivamente si è soffermato a lungo con gli atleti del S.Lucia nella palestra della struttura, dialogando e interagendo con loro. “Olimpico, professionistico, dilettantistico, amatoriale. Sono tanti i volti dello sport e differenti le modalità di praticarlo. Questa sera ho accarezzato da vicino la sua missione più alta: lo sport come rinascita, come strumento di inclusione sociale – ha dichiarato Conte – Ho visitato le strutture della Fondazione Santa Lucia, ho ascoltato tante storie. La missione della fondazione non si limita alla cura ma offre ai pazienti la possibilità di vincere la sfida della vita grazie alla pratica sportiva., tra gli strumenti più efficaci di socialità e inclusione”