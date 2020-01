OSTIENSE – Incendio in un camper, un morto

Un incendio – che ha interessato diversi camper – è divampato stasera in piazzale 12 Ottobre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Durante le operazioni di spegnimento, è stato trovato il corpo carbonizzato di una persona all’interno di uno dei camper distrutti dalle fiamme, almeno sei, in zona Garbatella. Secondo quanto si è appreso la vittima è un cittadino romeno di 50 anni.

Ancora da chiarire le cause dell’incendio che sarebbe partito dal mezzo in cui si trovava la vittima. Al momento, non si esclude che possa essersi trattato di un incidente, ma rimangono aperte tutte le piste.