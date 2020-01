Laura Massaro vince in appello, il bimbo rimane con la mamma

Ha vinto così il ricorso in appello Laura Massaro al decreto, dell’11 ottobre scorso con cui lo stesso Tribunale per i minorenni di Roma aveva stabilito che il bambino fosse collocato presso il padre con assistenza h24 dei servizi sociali o, qualora si fosse reso necessario, temporaneamente presso una casa famiglia. A seguito del decreto la deputata del Gruppo Misto, Veronica Giannone, aveva indetto alla Camera dei deputati una conferenza stampa sul suo caso e su storie analoghe di mamme accusate di PAS (sindrome di alienazione parentale). Laura Massaro, che dal 4 dicembre era in sciopero della fame, aveva portato la sua vicenda all’attenzione della stampa, lanciato appelli alle Istituzioni, organizzando sit-in ogni lunedì davanti al Tribunale e costituendo un Comitato delle madri contro la violenza istituzionale.

(Agenzia Dire)