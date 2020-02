Dadolata di zucca e patate al timo

300g di patate

300g di zucca

30g timo

20cl olio di oliva

Sale e pepe

Preparazione

Ideale come contorno un alternativa colorata.

Iniziamo tagliando a tagliare a cubi di media grandezza sua la zucca che le patate.

Mi raccomando le dimensioni devono essere uguali così da garantire una cottura uniforme.

Io per rendere le verdure più groccanti preferisco cuocerle per qualche minuto in acqua con 3 cucchiai di aceto bianco.

Questo Aiuterà le nostre verdure a diventare croccanti fuori e morbide dentro.

Dopo 5 minuti dopo il bollore dell’acqua scoliamole e mettiamole in una teglia antiaderente, un filo di olio sopra, le foglioline di timo, un po di sale e pepe

I forniamo a forno preriscaldato a 180 gradi per circa 45/55 minuti

Passato questo tempo la nostra Dadolata bi colore e pronta per essere servita ben calda.

a cura di Piero Cantore