“Saremo”, il nuovo singolo di Marco Gallorini

Lodigiano, classe ’89, segni particolari la musica rock nel sangue: Marco Gallorini è un musicista vero e graffiante, che ha sempre vissuto la sua passione in prima linea, fondatore con il proprio nome del suo personale progetto musicale. Dal 21 febbraio “Saremo”, brano tratto dall’album “Scelte”, ultimissimo lavoro discografico ideato lo scorso agosto e realizzato insieme ai colleghi Samuel Venzaghi al basso e Massimo Palmirotta alla batteria e produzione artistica. Registrato in ottobre al Noise Factory Studio di Milano, l’album si allontana un po’ dalle sonorità strettamente metal del primo EP lasciando spazio comunque a sonorità altrettanto intense, elemento che troviamo anche nei testi che descrivono sentimenti di rabbia mista a felicità, con sensazioni ed esperienze vissute in prima persona. “Saremo” parla della presa di coscienza di una relazione finita, che pur accompagnata dal dolore ha bisogno di un “passo indietro” per potersi risolvere senza annientarsi totalmente. Il brano è distribuito da Tanzan Music, FreeMood e MoltoSuono e sarà disponibile su tutte le principali piattaforme digitali.

A 16 anni Marco si avvicina alla chitarra per la prima volta, e dopo qualche lezione inizia il suo percorso da autodidatta, ascoltando a rotazione grandi artisti come Lucio Dalla, Vasco Rossi, Celentano, De Gregori, Bennato, Battisti. Inizia la gavetta militando in cover band di genere hard-rock e trash-metal, e man mano il suo stile si affina, spaziando dall’hard rock al funky, dal rock classico al grunge. Arriva poco dopo l’esigenza di esprimersi con brani propri, virando verso il genere “stoner” con un progetto di brani inediti durato qualche anno.

Forte di queste prime esperienze a 21 anni decide di partire per la California, dove rimane per tre mesi, girando le città più importanti e partecipando a varie jam session e ad eventi musicali. Al rientro in Italia inizia a scrivere e cantare i suoi brani, formando un trio rock con il quale realizza nel 2017 un EP, Arbitrio Libero Vol I. Nel 2018, seguito da un’agenzia di booking per eventi e concerti, realizza 20 live durante tutto il 2019, tra le quali segnaliamo anche quella per le selezioni di Sanremo Rock, che supera accendendo così alla nota manifestazione canora al Teatro Ariston a Giugno 2020.

Contatti

https://www.facebook.com/marcogalloriniband

https://www.instagram.com/marcogalloriniproject