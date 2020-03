Suppletive a Roma,

chiusi i seggi, al via lo spoglio

Per scegliere il successore di Paolo Gentiloni

Hanno chiuso i seggi per le suppletive del collegio uninominale 1 a Roma per la Camera dei Deputati. Sono 218 sezioni, a fronte di 186.234 aventi diritto.

E’ del 17,66% l’affluenza dei votanti alle suppletive che si sono tenute oggi a Roma. Sono andati a votare 32.880 elettori su 186.234 aventi diritto. Subito dopo la rilevazione dei votanti, si procede allo spoglio delle schede.

Il premier Giuseppe Conte ha votato al seggio allestito al liceo Virgilio per le suppletive di Roma, le elezioni che si tengono oggi in città per scegliere il successore di Paolo Gentiloni che, nominato commissario europeo, ha lasciato il posto alla Camera. Arrivando, il presidente del Consiglio ha augurato “buona giornata e buon lavoro” poi si è intrattenuto brevemente con il personale impegnato al seggio raccontando che prima di votare era passato a ritirare la tessere elettorale. Il premier ha quindi posato su richiesta per una foto con le persone al seggio scherzando con i fotografi sul posto: “Quanti obiettivi hai?”, ha chiesto ad uno di loro. Poi ha aggiunto parlando ad un altro: “Ma la fodera di quel cellulare è una corona o sbaglio?”. Uscito dal seggio, ai giornalisti che lo interpellavano sul Coronavirus, Conte si è limitato a rispondere: “Gli aggiornamenti li da’ Borrelli ogni giorno come concordato”.