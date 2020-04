DIVENTARE PADRI NELLA QUARTA ETA’: UN ATTO DI EGOISMO, NON DI AMORE

Diventare genitori è forse la fase più bella e complessa della propria vita: la scala di valori, fino a quel momento seguita, cambia radicalmente e ciò che veniva considerato importante, al punto da meritare il gradino più alto del podio, scende di molte posizioni. Il primo posto spetta solo ed unicamente al proprio figlio.

Un momento dunque di totale trasformazione. Esiste però un tempo per tutto ed anche la genitorialità, indipendentemente dall’orologio biologico che per gli uomini è assai lungo, non può essere concepita in qualunque fase dell’esistenza.

Bernie Ecclestone, ex patron della Formula 1 e con un conto in banca da capogiro, diventerà padre alla “tenera” età di 89 anni! Il miliardario imprenditore britannico, già padre di tre figli e bisnonno, tornerà a rivivere l’emozione della paternità in un’età che, diciamocelo francamente, tradisce più una forma di egoismo che di amore.

La compagna dell’ex pilota automobilistico è la brasiliana Fabiana Flosi, avvocato e di 45 anni più giovane. Leggendo notizie di questo genere, forse qualche considerazione è lecito farla. Nessuno di noi ha il diritto di giudicare ma è altrettanto vero che non c’è obbligo nel farsi abbindolare dal queste “love stories” che, in modo assai cinematografico, ci vengono dipinte di rosa con la classica conclusione del “vissero felici e contenti”.

È assai curioso (mi si consenta l’espressione ironica) notare come all’interno di coppie in cui la differenza d’età è un fattore estremamente evidente, il denaro abbia sempre una posizione di primissimo piano. Non è un caso infatti che anche in questa “storia d’amore”, ci si trovi davanti ad una donna avvenente con un marito ormai entrato in quella che potremmo definire “quarta età” ma con un conto bancario di svariati zeri.

Difficile parlare di Amore! Chissà perché non capita mai di vedere splendide ragazze accompagnarsi a uomini vecchi e poveri.

Ma al di là delle scelte personali sul proprio compagno o compagna, c’è un elemento che non può passare inosservato: la genitorialità.

Diventare padri in una fase della vita in cui il domani appare sempre più come un enorme punto interrogativo assume, come detto nelle precedenti righe, il sapore dell’egoismo. Il nascituro potrebbe venire al mondo già orfano (lungi da me augurare la morte ad una persona ma ad ottantanove anni le aspettative di vita non possono essere quelle che si avevano a trenta o quaranta); questo bambino o bambina avrà sicuramente tutto ciò che desidera ma siamo certi che un conto in banca di tutto rispetto sia sufficiente a colmare quel vuoto lasciato dagli anni? Parlare di “vuoto” significa non solo porre l’accento sulla mancanza fisica della persona (per i motivi appena espressi) ma anche l’incapacità di riuscire a relazionarsi nel modo corretto e naturale col proprio figlio.

“C’è un tempo per ogni fase della vita”, non è solo un proverbio ma anche una condotta esistenziale che il troppo denaro ha cancellato nella mente di Bernie Ecclestone e di tutti quelli come lui che, lo ribadiamo, per una pura forma di egoismo hanno generato degli infelici.

Stefano Boeris