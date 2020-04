INDIANI D’AMERICA: Il nuovo singolo di wLOG in attesa dell’EP dell’Artista – ASCOLTA

Dopo la pubblicazione di UN COLPO SOLO, il nuovo singolo INDIANI D’AMERICA, che sarà disponibile dal 20 marzo su tutti i digital store e piattaforme digitali, è un nuovo capitolo che anticipa il nuovo EP di wLOG in uscita questa primavera. Un brano che mette il focus su come un ambiente troppo invadente intorno ad una coppia, che vive d’ amore, possa comprometterne la stabilità.

In INDIANI D’AMERICA convivono ironia e sentimento, fusi in suoni synth dance. Sfumature techno pop, melodia dolce e leggera, intorno ad un testo molto particolare. Gli indiani d’ America stanno all’America come il sentimento di questa canzone sta a tutto ciò che è fuori dalla stanza.

Il testo descrive il sentirsi isolati nella propria terra da giudizi e invasività, stato d’ animo che può anche spezzare progetti di una vita di coppia. Una stanza che diventa una riserva. L’arrivo delle ferrovie e poi la mancanza di risorse fanno terra bruciata…Gli Indiani d’ America pero’ sanno volare via da tutto questo.

Ascolta wLOG (dal notiziario nazionale delle ore 10 del 18/04/2020)



http://www.corrierediroma-news.it/wp-content/uploads/2020/04/wlog_20200418.mp3

wLOG è un cantautore e poeta Milanese. Ha percorso vari momenti musicali tra i quali il prog, il punk,

l’elettronica, l’indie e il pop. Ha iniziato gli studi di chitarra a 8 anni unitamente a quelli di canto. Dopo anni di autorato e studio delle varie forme di arrangiamento sia in analogico che in digitale wLOG

esordisce come solista nel 2018 con l’intento di promuovere un sound peculiare. Nel marzo 2019 esce il primo album “wLOG”. Il sound viene apprezzato dalla critica che lo definisce “switch pop”.

Un groove che suona familiare, ma allo stesso tempo lontano da ciò che si è abituati ad ascoltare. wLOG vuole trasportare verso il futuro la purezza della canzone, della melodia, del sentimento e del testo intimo. Un lancio di nuove miscele di suoni fusion tra clubbing, edm, synth e spunti sperimentali. wLOG ha un metodo di scrittura personale, testi che sono funzionali alla melodia pur rimanendo leggibili e scorrevoli in modo indipendente.