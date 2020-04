Giornata bambini vittime, PVF: “Ipersessualizzazione e pedofilia, un virus letale nascosto che colpisce i nostri bambini”

ro “Come Pro Vita e Famiglia aderiamo anche noi alla XXIV Giornata dei Bambini vittime di violenza, dello sfruttamento e dell’indifferenza, promossa dall’associazione Meter contro la pedofilia. Soprattutto in questo momento di restrizioni e di quarantena esiste e cresce un’emergenza nascosta, che è pericolosa e lesiva come un virus letale: quella dell’aumento dei casi di adescamento di minori sul web e dunque dei pedofili sempre più attivi in Rete” hanno dichiarato Toni Brandi e Jacopo Coghe, presidente e vice presidente di Pro Vita e Famiglia.

“La piaga dell’iper sessualizzazione precoce dei nostri bambini – hanno poi aggiunto – continua ad aumentare e appare alquanto strano che l’OMS (l’Organizzazione Mondiale della Sanità) si adoperi per la sessualizzazione precoce di questi. Affrontare il tema della sessualità con i bambini dalla più tenera età significa esporli a una sessualizzazione precoce e innaturale rischiando di renderli così ancora più facile preda dei pedofili”.

“Di pari passi denunciamo il silenzio delle istituzioni che dovrebbero attivarsi per proteggere i bambini da questi mostri che non conoscono crisi, calo della perversione né della violenza e invitiamo i genitori a vigilare e proteggere i bambini quando navigano su internet” hanno proseguito Brandi e Coghe.

Per Pro Vita e Famiglia “il triste fenomeno della pedofilia, della pornografia infantile, degli abusi sessuali sui minori va combattuto insieme, incoraggiando la società come lo Stato a perseverare con tenacia nell’azione in favore dei piccoli, dei deboli e degli indifesi proprio come fa l’associazione Meter”.