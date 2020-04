Umanesimo digitale: le proposte della cabina di Regia “Benessere Italia”

Il tema del nuovo umanesimo digitale desidera aprire una discussione filosofica e sociologica completamente inedita: una sfida che parte dai primordi letterari con Isaac Asimov all’Algoretica che Pontificia Accademia per la Vita, Microsoft, Ibm, Fao e governo italiano hanno lanciato con la “Rome Call for AI Ethics”, in cui le nuove generazioni possono finalmente dare un loro contributo all’interno di mainstream culturale riconosciuto ma che ha ancora bisogno di un padre.

Ascolta Riccardo Pilat, Cabina di Regia Benessere Italia