– Chef Può donare una ricetta a tutti i nostri lettori ?

Certo vi propongo un Hummus di fagioli “Poverello bianco di Mormanno”, con cozze, zafferano del Re e zest di limone di Rocca imperiale,

Ingredienti per 4 persone

200gr. Di Poverello di Mormanno D.O.P.

450gr di acqua

0,1gr. Di zafferano del re

N°20 cozze

N°3 cucchiai di olio evo

1/2 spicchio d’aglio

Sale qb

Pepe di sichuan qb

Fate aprire le cozze, sgusciatele e tenetele da parte a caldo.

Mettete l’acqua in un pentolino, portate ad ebollizione e, a fuoco spento, mettete i pistilli di zafferano.

Lasciate in infusione.

Quando l’acqua si è raffreddata, aggiungete i fagioli e lasciate in ammollo per 24 ore.

Triplicato il volume dei fagioli, scolateli e cuoceteli fino a quando non diventano ben morbidi e saltateli in padella con mezzo spicchio d aglio ed un filo d’olio.

Frullate tutto con un frullatore ad immersione fino a creare un’emulsione.

Condite l’hummus con sale, pepe di Sichuan, un filo d’olio evo, la scorza grattugiata del limone di Rocca imperiale e le cozze .