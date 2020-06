Musica e curiosità tra “L’odore d’incenso” di Junior V e “Cerco Casa” di Francesco Dal Poz

Junior V è il primo a salite sul palcoscenico radiofonico di ON teh Stage. É un giovane promettente cantautore pugliese al terzo album, e presenta da noi il nuovo singolo “L’odore d’incenso” apri pista del nuovo album in uscita ad ottobre.

Francesco Dal Poz, cantautore polistrumentista di Treviso, ha pubblicato il nuovo singolo “Cerco casa” lo scorso 8 maggio, che anticipa l’uscita del suo album il prossimo autunno. Abbiamo posto a Francesco qualche domanda per saperne qualcosa in più. Poi c’è la storia di Nadri Malizia, un giovane autore disabile, sulla carrozzina, che pubblica il suo libro dal titolo “Vita su Quattro ruote”. E a chiudere la nostra chic Bohemiene Marianna Bonavolontà che ci anticipa la moda mare del 2020… ne vedremo delle belle…

Ascolta la Puntata