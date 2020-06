14enne muore investito sulle strisce a Roma.

Arrestato il guidatore positivo al test droga

Al volante un giovane di 22 anni, risultato positivo al test tossicologico. Il magistrato ne ha disposto l'arresto

Un ragazzino è morto investito da un’auto nella tarda serata di ieri a Roma. E’accaduto in zona Infernetto, in via Francesco Cilea. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie della polizia locale e il 118. Il personale sanitario ha provato a rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Al volante un giovane di 22 anni, che si è fermato, è stato trasportato all’ospedale Grassi per gli esami di rito ed è risultato positivo al test tossicologico. Il magistrato di turno ne ha disposto dunque l’arresto. Il giovane sarà probabilmente processato per direttissima.

Ieri sera, il ragazzino era andato a fare una passeggiata con gli amici per festeggiare l’ultimo giorno di scuola. Stavano attraversando la strada in gruppo quando la macchina è arrivata sulle strisce come un proiettile, mancando gli altri ragazzini per miracolo, schizzati avanti e indietro, ma centrando il 14enne (15enne secondo altre fonti) saltato sul parabrezza e volato a terra prima che la Peugeot si fermasse molto più avanti. Sul posto decine di ragazzini sconvolti, parenti, conoscenti della vittima. E la mamma del giovane. “Aveva 14 anni, una vita davanti e me lo hanno falciato così” avrebbe detto straziata. “Hanno dovuto portare via il conducente dell’auto perché lo stavano linciando” raccontano i testimoni. Gli agenti della Polizia locale, impegnati per i rilievi con i carabinieri, sono rimasti fino a notte per ricostruire la dinamica dell’incidente.