Regione Lazio, da LazioLab a Lazio 2030

Partirà oggi, 25 giugno, l’ iniziativa “Le idee di tutti, la Regione del futuro. Da

LazioLab a Lazio 2030: sostenibili ed inclusivi per essere competitivi”.

Si tratta di sei appuntamenti che avranno come obiettivo quello di

raccogliere contributi utili alla definizione delle priorità per la programmazione

unitaria regionale 2021-2027, finanziata dai Fondi comunitari (FESR, FSE e FEASR) e

dei nuovi Programmi Operativi che accompagneranno lo sviluppo del territorio

regionale per i prossimi sette anni.

Ci sarà anche modo di condividere le proposte nate dal lavoro svolto dal gruppo di

esperti di LazioLab. In particolare verrà presentato il Piano degli Interventi a breve termine che consterà di iniziative pensate anche per migliorare la qualità e il benessere di vita dei cittadini.

Sarà possibile partecipare all’’evento sulla piattaforma interattiva digitale collegandosi a www.lazioeuropa.it/consultazione2127.

L’evento si terrà dalle alle 16 alle 18 e sarà anche trasmesso in diretta streaming sui canali social della Regione Lazio e di Lazio Innova.