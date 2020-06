CORONAVIRUS

Asl chiude secondo ristorante a Fiumicino

Positivo al covid il proprietario di entrambi i locali. Proseguono i controlli a Casal Bernocchi per un possibile focolaio

“La Asl Roma 3 ha disposto la chiusura di un secondo ristorante a Fiumicino a causa della positività del titolare di entrambi i locali”. Lo comunica l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. Sul fronte dei controlli e dei contagi ieri sono stati fatti 400 tamponi al drive-in di Casal Bernocchi. 8 sono positivi. Si tratta dei “2 titolari del locale, 2 dipendenti e 4 conviventi del paziente del Bangladesh ricoverato ieri allo Spallanzani” spiega l’Unità di crisi regionale. E mentre prosegue l’indagine epidemiologica e l’esecuzione dei tamponi drive-in a Casal Bernocchi, l’Unità di crisi regionale raccomanda a tutti i titolari di ristoranti di conservare i contatti degli avventori per facilitare le operazioni di contact tracing se fosse necessario e per evitare le pesanti sanzioni. La Asl Roma 3 è in costante contatto con il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.