Alternative all’auto usata: ecco i trend del momento

Quando arriva il momento di cambiare auto ci sono due opzioni: acquistarne una nuova oppure puntare sull’usato. Sicuramente ci sono pro e contro per l’una e l’altra scelta e ciò che influenza la decisione è il budget di cui si dispone. Eppure ci sono alcune possibilità intermedie che ti danno la possibilità di pagare un’auto in comode rate mensili senza farti carico di un finanziamento o un prestito e che ti consentono di guidare la vettura dei tuoi sogni in poche semplici mosse. Stiamo parlando del noleggio a lungo termine, l’alternativa conveniente all’acquisto dell’auto per chi non può permettersi di acquistarne una in breve tempo. Basta fare una rapida ricerca sul web, digitando noleggio a lungo termine Roma , per valutare le migliori proposte e iniziare a guidare la tua nuova auto fiammeggiante. Non credi che sia così semplice? Ecco come funziona.

Cos’è il noleggio a lungo termine?

Il noleggio a lungo termine è l’alternativa conveniente per chi sta valutando l’acquisto di un’auto usata per risparmiare. Difatti consente di avere a completa disposizione l’auto che desideri senza preoccuparti di manutenzione e burocrazia semplicemente pagando un canone mensile. Nel costo mensile che andrai a pagare, quindi, sono comprese RC Auto, Kasko, assistenza e manutenzione per cui tu dovrai preoccuparti solamente di guidare civilmente e goderti l’auto in serenità.

Perché è diventato un trend?

Questa opzione esiste già da molto tempo sul mercato ma era un’opzione dedicata principalmente al business delle auto aziendali o ai liberi professionisti sempre in viaggio. Oggi il mercato del noleggio a lungo termine ha aperto anche ai privati con offerte convenienti che fanno gola proprio a chi non è troppo sicuro di voler acquistare un’auto nuova o usata. Difatti con il noleggio a lungo termine hai a disposizione l’auto che più ti piace ma senza doverti fare carico degli impegni e degli oneri che l’auto di proprietà richiede. Senza contare il fatto che quando acquisti un’auto di proprietà, magari richiedendo un finanziamento, questa inizia a invecchiare nel tempo. Con il noleggio a lungo termine hai la massima flessibilità di scelta dell’auto e puoi anche personalizzare il canone mensile concordando i servizi che ti interessano.

Il boom del noleggio a lungo termine

Spesso il noleggio a lungo termine viene confuso con il leasing anche se si tratta di una formula molto differente, seppur altrettanto interessante. Con il leasing puoi riscattare l’auto alla fine della durata del contratto mentre con il noleggio a lungo termine l’auto resta proprietà della concessionaria a cui ti sei affidato. Per questo sempre più persone stanno passando al noleggio a lungo termine approfittando della sicurezza e dei vantaggi che comporta. Si tratta di un mercato sostenibile, interessante e conveniente che è certamente destinato a crescere ulteriormente. Inoltre questa formula di noleggio ha iniziato a modificare il mercato dell’auto che tende sempre più verso soluzioni sostenibili e vicine ai meccanismi della sharing economy. Dopotutto non è così necessario essere proprietari di un’auto per potersi spostare senza problemi. Non credi?