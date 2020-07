Omicidio Sacchi, Del Grosso: “Non volevo uccidere Luca”

“Non volevo sparare e non volevo uccidere Luca”. Lo ha detto Valerio Del Grosso, accusato in concorso con Paolo Pirino dell’omicidio di Luca Sacchi, avvenuto il 23 ottobre scorso a Roma testa davanti a un pub nella zona di Colli Albani.