Rocca Cencia, Salvini tenta il blitz a Rocca Cencia

Matteo Salvini prova a entrare a Rocca Cencia ma rimane fuori. L’impianto di trattamento meccanico biologico (Tmb) di proprietà di Ama, è in parte sequestrato nell’ambito di un’inchiesta della Procura per presunte violazioni nell’iter di trasformazione dei rifiuti organici. Salvini si è recato sul posto questa mattina insieme ad altri esponenti leghisti per visitare all’interno la struttura. L’Ama gli ha negato l’accesso. Sconcertato il leader della Lega ha detto: “Ci è stato impedito l’accesso (hanno qualcosa da nascondere?). Roma rischia il caos rifiuti: in molti quartieri c’è l’immondizia in mezzo alla strada, non c’è un piano per il futuro, la raccolta differenziata torna indietro anzichè andare avanti, gli impianti sono vecchi e ogni tanto vengono sequestrati”.