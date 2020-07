Lazio possibile obbligo mascherine anche all’aperto

“Stiamo cercando di capire quale siano gli strumenti migliori per affrontare due temi di assoluta priorità: gli assembramenti con relativa movida e i rientri negli aeroporti da alcuni paesi con alta incidenza virale. Per quanto riguarda la prima questione, non è escluso che si possa ricorrere ad un’ordinanza con l’obbligo di utilizzo di mascherina anche all’aperto”. Così Alessio D’Amato, assessore alla Salute della Regione Lazio, intervenuto su Rai Radio1 all’interno del programma Centocittà condotto da Ilaria Amenta.

“O si risolve così, altrimenti attraverso il buon senso dei cittadini, ma vedo che questo non avviene. Non dimentichiamo ciò che è accaduto in Catalogna dove hanno richiuso tutto. Sul secondo tema, stiamo lavorando per far sì che si possano effettuare tamponi direttamente in aeroporto. Lo abbiamo già sperimentato per alcuni voli provenienti dal Bangladesh e rintracciato così oltre 240 positivi”. “Sull’eventuale blocco dei voli dagli Stati Uniti – conclude – è una scelta di competenza del Governo”.

“Stiamo monitorando con attenzione la situazione” dei contagi da Covid-19 “e ringrazio tutto il personale sanitario impegnato nel controllo del territorio. Per ora non procederemo con un’ordinanza sull’obbligo di mascherina, ma riprenderemo una forte campagna di informazione per invitare tutti alla responsabilità e a rispettare le regole”, aveva scritto su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.