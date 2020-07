Monte Gennaro, il Soccorso Alpino soccorre un escursionista

Quest’oggi sul Monte Gennaro il Soccorso Alpino è intervenuto a soccorre sul Monte Gennaro, in provincia di Roma, per recuperare un escursionista impossibilitato a proseguire autonomamente sul sentiero. L’uomo era impegnato in una camminata solitaria quando – dopo essere inciampato su alcune rocce – ha smarrito gli occhiali da vista e non è stato più in grado di proseguire. Sul posto è giunta una squadra del Soccorso Alpino della stazione di Roma e provincia con sede nel comune di Vicovaro che dopo averlo raggiunto e aver ritrovato gli occhiali distanti alcuni metri dal punto della caduta lo ha riaccompagnato alla macchina.