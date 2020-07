Spinaceto in fiamme, si tratta di un incendio doloso

L’incendio che ieri pomeriggio ha bruciato una buona parte del parco Campagna a Spinaceto è doloso.

La pattuglia della della Polizia Locale di Roma Capitale, IX Gruppo Eur, ha infatti trovato una tanica con resti di sostanza infiammabile. Il contenitore è stato posto sotto sequestro e ulteriori indagini sono state avviate al fine di accertare la natura dell’incendio ed il presunto legame con quanto ritrovato dagli agenti.

La tanica, contenente ancora residui di materiale, che dai primi accertamenti può essere riconducibile a benzina, è stata trovata nella’area compresa tra via di Mezzocammino e viale dei Caduti per la Resistenza, durante il servizio di monitoraggio avviato dalle pattuglie dei caschi bianchi al fine di raccogliere elementi utili ad accertare le cause di quanto accaduto.