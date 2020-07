A1 Roma Sud, da lunedì notte chiusa stazione San Cesareo

Sulla Diramazione Roma Sud della A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle quattro notti consecutive di lunedi’ 27, martedi’ 28, mercoledi’ 29 e giovedi’ 30 luglio, con orario 22-5, sara’ chiusa la stazione di San Cesareo, in entrata per i veicoli diretti verso Roma e in uscita per il traffico proveniente dall’A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Monteporzio Catone.