Ferragosto romano, niente feste e falò in spiaggia

Quello 2020 sarà un ferragosto diverso. Non ci saranno feste, falò o fuochi d’artificio in riva al mare. Per evitare gli assembramenti, molti comuni hanno già emanato ordinanze per vietare feste e fuochi in spiaggia, come ad esempio Gaeta, Formia, Sabaudia, San Felice Circeo e Fiumicino con le sue frazioni di Fregene e Maccarese. A Ostia dieci pattuglie sorveglieranno la zona tutta la notte per garantire la sicurezza e nessun rischio per la salute pubblica.

Ad Anzio il sindaco Candido De Angelis ha annunciato che non ci saranno deroghe: “Anche per la notte di ferragosto, dalle 21.30 alle 7, resta confermato il divieto assoluto di accesso in spiaggia lungo i circa tredici km di costa. Da ieri sera abbiamo implementato il servizio di vigilanza notturno in spiaggia, che collaborerà con le Forze dell’Ordine in caso di violazioni dell’Ordinanza, con il posizionamento di diverse postazioni fisse, che si aggiungono al pattugliamento notturno, lungo le spiagge di Anzio”. Le multe per chi trasgredirà le regole saranno salatissime: le sanzioni saranno comprese tra 1.032,00 euro e 3.098,00 euro. A Fiumicino verrà organizzata la tradizionale processione, ma non la festa: “Come di consueto, la processione a mare per la Festa dell’Assunta, organizzata dalla Parrocchia Santa Maria Porto della Salute per il prossimo sabato 15 agosto si farà, anche se nel rispetto delle norme anti contagio. Vietate però tutte le manifestazioni a carattere civile, le bancarelle e gli spettacoli che ogni anno animano via di Torre Clementina a Fiumicino”. Nel centro storico di San Felice Circeo fino alla fine di agosto ci sarà l’obbligo, dalle 19 alle 3,30 di notte, “di indossare, stante l’impossibilità di mantenere il distanziamento fisico di metri 1, il dispositivo di protezione individuale (mascherina facciale)”. Per chi trasgredisce previste multe da 25 a 500 euro.