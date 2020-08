Roma, focolaio nella casa di cura Ancelle Francescane del Buon Pastore

Il cluster del tutto inatteso è scoppiato nella casa di cura delle Ancelle Francescane del Buon Pastore, in via di Vallelunga 8, tra Boccea e Montespaccato. Una struttura, leggendo dal sito ufficiale della clinica, paragonabile per numeri al San Raffaele Pisana, già focolaio del covid a giugno. In via Vallelunga ci sono 202 posti letto dislocati in tre edifici e suddivisi nei vari reparti.

Le Uscar del Lazio, oltre al test per chi rientra da Grecia, Malta, Croazia e Spagna, in aeroporti e drive-in, sono ora impegnate anche su questo fronte. Secondo quanto si apprende sono stati effettuati già 180 tamponi nella struttura di via di Vallelunga e tra i primi contatti dei pazienti. Sono emersi finora 24 casi, nella giornata di domenica, e altri 8 oggi per un totale di 32 casi.