Coronavirus, 2284 i positivi al Covid19 nel Lazio: il 52% dei nuovi casi legato ai rientri

Sono 2284 gli attuali casi positivi Coronavirus nella Regione Lazio. Di cui 1997 sono in isolamento domiciliare, 281 sono ricoverati non in terapia intensiva, 6 sono ricoverati in terapia intensiva. 875 sono i pazienti deceduti e 7077 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 10236 casi.

Nel dettaglio alla giornata di martedì 25 agosto sono stati 78 i nuovi casi di SarsCov2 a Roma città, 36 nei Comuni della provincia della Capitale e 29 nei capoluoghi di provincia. Di questi il 52% sono link di rientro, quelli dalla Sardegna sono il 48% (69 casi). La curva epidemiologica è legata prevalentemente ai casi di rientro, giovani e asintomatici e prosegue l’attività di testing e di tracciamento.

Controlli agli aeroporti

Proseguono nel fratemmpo i test ai vacanzieri di rientro in città dagli aeroporti. Quattordici i positivi riscontrati nella gioranta di ieri all’aeroporto di Fiumicino ed a Ciampino. “Da inizio attività i casi positivi asintomatici individuati negli Aeroporti di Roma attraverso l’utilizzo dei test rapidi antigenici, quelli validati, sono stati 120, confermati successivamente dal test molecolare – ha commentato l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato -. Quello che conta è la validazione scientifica eseguita dall’Istituto Spallanzani, laboratorio di riferimento nazionale, con la collaborazione del Veneto e dell’Emilia-Romagna. Alcune polemiche sono surreali poiché bastava chiedere se uno dei tanti test privati a pagamento e non validati è lo stesso che si sta eseguendo presso gli Aeroporti, la risposta ovviamente è NO e questa vicenda testimonia ancora una volta l’importanza di seguire le indicazioni di sanità pubblica validate dallo Spallanzani anziché buttare soldi in test inutili anzi dannosi”.