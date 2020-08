Ostia, la nuova ciclabile va sotto acqua

La prima pioggia ha subito evidenziato le pecche della nuova pista ciclabile di Ostia. A denunciarlo sono una serie di foto scattate e pubblicate dai residenti sui social, riprese anche dalla consigliera i Fratelli d’Italia Mariacristina Masi: “Alcuni cittadini ci hanno segnalato che la ciclabile di Ostia, alla prima pioggia, già si è allagata. Nei giorni scorsi erano emerse diverse perplessità tra cui quella dei lavori effettuati si caditoie e tombini del Lungomare. A quanto pare i nostri timori erano fondati, questa mattina un lungo tratto era era sommerso dall’acqua per quasi la metà della corsia ciclabile, a dimostrazione del fatto che per fare lavori del genere serve una seria programmazione“.

Secondo quanto si apprende, il problema potrebbe essere stato causato dal fatto che alcuni dei sanpietrini detranti lungo la pista che costeggia il Lungomare sono stati in parte coperti dalla colata di cemendo servita per riattoppare alcuni avvallamenti presenti. L’acqua piovana, infatti, ha sommerso gran parte della pista proprio sul lato in prossimità del marciapiede.

“Ancora non siamo riusciti ad approfondire il progetto in Commissione come abbiamo più volte richiesto, segno evidente di un’Amministrazione poco seria e trasparente. – ha aggiunto Masi – Ci auguriamo solo che non si spendano risorse pubbliche per fare becera propaganda, senza aver prima provveduto a lavorare a progetti che tengano conto della peculiarità del nostro territorio“.

Nel frattempo il prossimo 5 settembre la pista, costata 116 mila euro alle casse del X Municipio, sarà inaugurata. Il Movimento 5 Stelle crede e continua a credere nel progetto ciclabile, tanto che è stata definita una “rivoluzione” per Ostia.

“Nel rispetto delle regole, siccome l’evento è dopo le 18, distanziamento e mascherina saranno obbligatori grazie”, spiegano i pentastellati.