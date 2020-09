Tuscia, in pochi minuti la tromba d’aria ha frantumato tutto

di WANDA CHERUBINI

VITERBO – Il maltempo che si è abbattuto ieri anche sulla Tuscia ha generato numerosi danni. In particolare, la tromba d’aria ha creato danni che ammontano a varie decine di milioni di euro per il settore primario. La furia di vento e acqua unita al vortice della tromba d’aria ha frantumato tutto ciò che ha trovato di fronte: case, magazzini , animali e piante, persino mezzi agricoli del peso di alcune tonnellate sono stati rovesciati. Strada Teverina, Cassia Nord. Strada Tuscanese e Castiglione, Strada Camorelle e zona Rinaldone il teatro del tragico passaggio della tromba d’aria, secondo una prima stima di Confagricoltura Viterbo-Rieti che traccia la mappa della situazione a seguito dell’evento calamitoso nel Comune di Viterbo, evidenziando le specifiche criticità dei territori segnalate dai tecnici dell’organizzazione al lavoro in queste ore.

Il quadro dei danni per il settore primario è lungo e mette in evidenza ancora una volta la fragilità del territorio e la vulnerabilità delle aziende agricole di fronte a simili fenomeni estremi e direttamente esposte ai cambiamenti climatici sempre più evidenti. Sul fronte politico, la Confagricoltura sollecita tutte le istituzioni competenti ad attivarsi per la dichiarazione dello stato di eccezionale avversità atmosferica e attivare eventuali strumenti del Fondo di solidarietà nazionale.

Intanto dall’amministrazione comunale di Viterbo fanno sapere che sono in corso le procedure per la richiesta dello stato di calamità naturale. “Stiamo lavorando – ha riferito il sindaco Giovanni Arena – per quantificare i danni subiti da aziende agricole e privati del comune di Viterbo. Sul sito istituzionale è disponibile da oggi il modello per la segnalazione dei danni da parte delle aziende agricole. Domattina sarà online anche quello riguardante i danni subiti dai privati. Entro cinque giorni dovremo inviare alla Regione Lazio la descrizione dei danni subiti dalle aziende agricole. Parliamo di diversi milioni di euro di danni – aggiunge il sindaco – Campagne devastate, alberi secolari spazzati via, pali della luce abbattuti, pannelli solari sradicati, animali travolti dalla furia della tromba d’aria di ieri pomeriggio. Ho visto con i miei occhi quanto accaduto. Uno scenario davvero preoccupante. In un momento già difficile di suo a seguito della pandemia. A fare le spese del maltempo di ieri sono state diverse aziende agricole. Ma non solo. Anche tanti cittadini, soprattutto quelli residenti in aree di campagna, hanno subito danni alle proprie abitazioni e alle proprie attività. Si sta cercando di ricostruire e quantificare i danni esatti subiti dalle aziende agricole. Entro questa settimana, precisamente entro cinque giorni, dovremo inviare alla Regione Lazio la descrizione dei danni subiti dalle stesse aziende”.