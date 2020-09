Ostia, l’ex mercato ospiterà le aule dell’istituto comprensivo

L’emergenza coronavirus e le norme anti contagio a cui devono attenersi gli istituti scolastici, ha introdotto delle linee guida che non tutti gli istituti scolastici possono garantire.

E’ il caso dell’istituto comprensivo Vega di Ostia che, come confermato anche dalla presidente del X Municipio Giuliana Di Pillo, sarà temporaneamente ospitato nei locali dell’ex mercato San Fiorenzo che, secondo i piani della giunta a 5 Stelle, diventerà la Casa della Cultura.

A sottolinearlo è la stessa minisindaca in una nota: “Solo in via temporanea, e solo ed esclusivamente nell’orario anti-merdiano, alcuni locali saranno destinati ad attività didattiche, per andare incontro alle legittime esigenze degli Istituti scolastici che hanno l’impellente necessità di trovare spazi aggiuntivi a quelli esistenti, per garantire le misure di sicurezza anti-Covid. Tutto ciò non pregiudicherà il progetto e le iniziative in essere, che nel pomeriggio potranno essere regolarmente svolte, così come previsto“.

A fare i lavori di adeguamento dell’ex mercato, del costo di 191mila euro, sarà la stessa impresa che sta costruendo anche lo skate park di Nuova Ostia.

La struttura diventerà quindi una succursale dell’istituto comprensivo di viale Vega in risposta all’emergenza da covid. Sembra che sia stata la stessa dirigenza della scuola a chiedere al Municipio l’uso dei locali.