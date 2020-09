Linea Roma-Cassino, investita una persona alla stazione di Zagarolo: tratta sospesa

Un uomo è stato investito da un un treno della Roma-Cassino nella mattina a del 3 settembre, in prossimità di Zagarolo. La persona investita, di cui ancora non si conoscono le generalità perché privo di documenti, è stata portata in ospedale in gravi condizioni con ferite ad entrambi gli arti inferiori.

Dalle ore 12 il traffico ferroviario è sospeso e le autorità competenti sono presenti sul posto per svolgere i necessari accertamenti. Gli agenti della Polfer hanno raccolto le prime testimonianze e avviato le indagini.

Al momento nessuna pista è esclusa, dall’incidente fino all’estremo gesto. Verranno anche acquisite le immagini della stazione per determinare se qualcuno abbia spinto o meno la persona investita dal treno. Trenitalia, che ha sospeso temporaneamente la tratta, ha annunciato la riprogrammazione dell’offerta commerciale.