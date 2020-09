Ztl, ipotesi varchi accesi solo la mattina

Potrebbero esserci ripensamenti. Forse la sindaca Virginia Raggi, sulla riaccensione dei varchi Ztl, valuterà un passo indietro. Dopo le accese proteste dei negozianti, piegati dalla crisi seguita al Coronavirus, e ancora in affanno tra turismo ridotto a zero o quasi e lavoratori degli uffici in smart working, ecco che in Campidoglio si studiano alternative.

“Pensiamo al modello Torino” spiega a RomaToday il presidente della commissione Commercio Andrea Coia citando a paragone la giunta guidata da dalla grillina Chiara Appendino. Ossia, chiusura del Centro storico sì ma solo per la mattina, fino a mezzogiorno. Poi via libera alle auto private per eventuali giri pomeridiani dei romani nel cuore della città. Una goccia nel mare certo, rispetto a un flusso di visitatori sceso nella Capitale dell’80% circa rispetto all’estate del 2019 secondo dati di Enit (Agenzia nazionale turismo), ma comunque una boccata d’aria che i negozianti e per loro le associazioni di categoria hanno chiesto e richiesto.

Attualmente l’orario di attivazione degli ingressi Ztl va dalle 6.30 alle 18. Una beffa che si è aggiunta al danno per i commercianti, subito pronti alle barricate. Lo scorso martedì un flash mob di fronte al varco di via di Ripetta angolo via Tomacelli per protestare contro il primo giorno di riaccensione. “Il Centro è vuoto e desolato, stiamo vivendo un dramma”. Coia assicura che l’interlocuzione con la categoria da parte del Campidoglio “non si è mai fermata. Semplicemente è scaduta la precedente ordinanza e non si è fatto in tempo a valutare piani alternativi”.

Ora, per cambiare gli orari in vigore, di ordinanza ne servirebbe un’altra. Certo, a palazzo Senatorio si scontrano da sempre due fronti sul tema. Gli intransigenti ambientalisti che stanno provando in tutti i modi a ridurre l’uso dei mezzi privati, dal presidente della commissione Mobilità Enrico Stefàno all’assessorato omologo guidato da Pietro Calabrese, e gli indulgenti alle prese con gli interessi delle categorie produttive, dallo stesso Coia all’assessore Carlo Cafarotti. Oggi più che mai mediatori delle istanze del commercio romano, dato il drammatico crollo di fatturato che ha colpito il Centro storico.

“