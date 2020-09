Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 4 settembre 2020: 1.733 nuovi casi e undici morti

L’epidemia di coronavirus in Italia: il bollettino di oggi, venerdì 4 settembre 2020. Sono 1.733 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. E’ il dato diffuso dal ministero della Salute. I decessi registrati da ieri sono 11 e portano il totale a 35518 dall’inizio dell’emergenza. I guariti sono aumentati di 537 unità e nel complesso sono 209.027. I pazienti ricoverati sono 1607, quelli in terapia intensiva sono 121.

Nell’ultima settimana il numero dei nuovi casi giornalieri è stato spesso sopra quota mille: nella giornata di ieri i contagi erano stati 1.397, con dieci morti. Un aumento di casi che però è andato di pari passo con l’incremento di tamponi effettuati negli ultimi giorni.

Intanto destano preoccupazione le condizioni di Silvio Berlusconi, risultato positivo al coronavirus e ricoverato all’ospedale San Raffaele con una polmonite bilaterale.

Coronavirus, il bollettino di oggi venerdì 4 settembre 2020

Attualmente positivi: 30.099

Deceduti: 35.518 (+11, +0,03%)

Dimessi/Guariti: 209.027 (+537, +0,26%)

Ricoverati: 1.728 (+103)

Pazienti in Terapia Intensiva: 121 (+1)

Tamponi: 9.034.743 (+113.085)

Totale casi: 274.644 (+1.732, +0,63%

Coronavirus, i dati regione per regione

Ecco i dati divisi per regione: il primo numero riguarda il totale dei casi dall’inizio dell’epidemia, il secondo gli attualmente positivi, mentre il terzo fa riferimento all’incremento avvenuto nelle ultime 24 ore.

Lombardia: 101.119 (7.669) (337)

Piemonte: 33.146 (1.648) (82)

Emilia-Romagna: 32.371 (3.189) (126)

Veneto: 23.577 (2.780) (273)

Toscana: 12.179 (1.817) (99)

Lazio: 11.771 (3.688) (171)

Liguria: 11.086 (673) (47)

Campania: 7.649 (2.731) (171)

Marche: 7.311 (341) (17)

Puglia: 5.741 (1.086) (117)

P.A. Trento: 5.246 (230) (23)

Sicilia: 4.565 (1.284) (78)

Friuli Venezia Giulia: 3.854 (412) (23)

Abruzzo: 3.853 (471) (25)

P.A. Bolzano: 2.973 (209) (11)

Sardegna: 2.421 (1.010) (66)

Umbria: 1.874 (327) (35)

Calabria: 1.577 (313) (19)

Valle d’Aosta: 1.249 (35) (2)

Basilicata: 548 (108) (7)

Molise: 534 (78) (4)

Sono 2.421 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 66 nuovi casi, 60 da attività di screening e 6 da sospetto diagnostico. Invariato il numero delle vittime, 135 in tutto. In totale sono stati eseguiti 143.293 tamponi, con un incremento di 2.252 test rispetto all’ultimo aggiornamento. Sono invece 41 i pazienti ricoverati in ospedale (+6 rispetto al dato di ieri). Invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, attualmente sei. Le persone in isolamento domiciliare sono 963. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.272 (+2) pazienti guariti, più altri 4 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 2.421 casi positivi complessivamente accertati, 431 (+8) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 251 (+8) nel Sud Sardegna, 88 (+9) a Oristano, 181 (+5) a Nuoro, 1.470 (+36) a Sassari.

Nel Lazio ad oggi sono 3.688 i casi positivi a Covid-19, con 363 ricoverati, cui si aggiungono 9 pazienti in terapia intensiva, mentre sono 879 i deceduti. Sono 3.316 i pazienti in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono 7.204 e il totale dei casi esaminati è pari a 11.771. Lo riferisce l’assessorato regionale alla Sanità e Integrazione socio sanitaria. “Su quasi 12 mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 171 casi di questi 106 sono a Roma e zero decessi. Si conferma una prevalenza dei casi di rientro e cdontinuano i link dalla Sardegna”. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato nel bollettino dell’Unità di crisi Covi-19.