La villa delle vacanze di Alberto Sordi a Castiglioncello è in vendita per 6 milioni di euro

Nell’ottocento apparteneva al pittore Vittorio Corcos poi, negli anni sessanta, venne acquistata da Alberto Sordi. Oggi la Villa Corcos-Sordi, edificio storico che si affaccia sul mare di Castiglioncello, località turistica in provincia di Livorno, è in vendita per sei milioni di euro.

Era il 1962 quando l’attore romano, negli anni in cui Castiglioncello ospitava le dimore di celebri personaggi del cinema italiano, da Marcello Mastroianni, agli attori Panelli e Bice Valori, la acquistò. La chiamava “la villa delle vacanze meravigliose” anche se non ci andava spesso mentre il fratello Giuseppe, al contrario, ci viveva stabilmente. Come spiega Engel & Völkers, la società immobiliara al quale è stata affidata la vendita, fu proprio Sordi a ingrandire la proprietà e a installarvi una piscina panoramica di acqua salata. L’attuale proprietario l’ha acquistata nel 1996 e l’ha restaurata preservando affreschi, mobili d’epoca e stature. I ritratti, sia di Sordi sia del pittore Corcos, sono ancora al loro posto, così come è rimasto intatto lo studio di Albertone.

Costruita a picco sul mare la proprietà è composta da una villa, due dépendance indipendenti e un giardino. La villa padronale, di 900 metri quadrati, si sviluppa su 4 piani. Al seminterrato – livello piscina – si trovano: sala da pranzo, cucina, ufficio, sala biliardo, sala di rappresentanza e un bagno, oltre a locali per il personale e diversi vani tecnici. Il piano terra ospita un ampio ingresso, una biblioteca con camino e due camere da letto con bagno privato. Una spaziosa terrazza, affacciata direttamente sul mare, circonda parte di questo livello. La zona notte si trova al primo piano ed è composta da quattro ampie camere da letto e due bagni. Salendo ancora le scale, si giunge alla “Torretta”, occupata da un open space con bagno e impreziosita da una terrazza panoramica a 360 gradi.

Le due dépendance sono entrambe di 90 metri quadrati. Una è immersa nel parco, si sviluppa su tre livelli e ha il suo cancello d’accesso. Al piano seminterrato si trovano la lavanderia e i locali pluriuso. Il piano terra ospita la zona giorno con una cucina, un salone e un bagno. La zona notte, al primo piano, ha due camere da letto e un bagno. La seconda dépendance si trova invece sotto la villa e ha un suo giardino. Costruita su un unico livello, la casa è composta da: cucina, salone, bagno, lavanderia e due camere con bagno ensuite. Nel giardino, di oltre 4mila metri quadrati, si trovano piante secolari, statue e diverse aree relax vista mare. Dalla piscina si scende verso il mare grazie all’accesso privato che porta a una zona di scogli riservata. Non è esclusa la possibilità di trasformarla in villa di rappresentanza o in un hotel di lusso.