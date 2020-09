Liceo Marymount, primo studente positivo a Roma e 60 persone in isolamento

Uno studente di 17 anni del liceo americano cattolico Marymount International di Roma è risultato positivo al Covid-19 e sono finite in isolamento una sessantina di persone tra addetti ai lavori e studenti. Ieri i genitori del ragazzo hanno avvertito la preside Sarah Gallagher del risultato del tampone e la stessa ha subito mobilitato la Asl Roma 1 per avviare le procedure. I sanitari hanno provveduto a porre in isolamento quanti dal 2 settembre, data in cui è iniziata la scuola, erano venuti a contatto con lo studente.

Secondo fonti della Asl, tuttavia, sarebbero non più di una decina i giovani effettivamente “a rischio” e il tampone antigenico rapido verrà effettuato fra 6-7 giorni. Nel weekend il complesso sarà sanificato, in modo tale da poter riaprire in sicurezza già da lunedì.