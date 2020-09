Ostia, ricercati i tre giovani che hanno rapinato e picchiato un cinquantenne





Tre giovani sono ricercati dalla polizia per aver rapinato un uomo di 50 anni ieri sera in via Padre Adolfo Catena, non lontano dalla stazione di Ostia Antica. I tre, a volto coperto, si sono avvicinati all’uomo che stava tornando a casa a piedi e lo hanno picchiato portandogli via lo zaino. Sul posto è intervenuta una volante chiamata dalla vittima. Il 50enne è stato trasportato al Grassi in codice verde per essere medicato.