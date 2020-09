Spiagge urbane, il flop dello stabilimento allestito a Villa Pamphilj

L’esperimento degli stabilimenti urbani in città è stato decisamente fallimentare. Dal Laurentino, dove gli ombrelloni ed i lettini sono stati sistemati nello spazio verde del centro culturale Elsa Morante, al parco di Aguzzano, si sono registrate scarse presenze. Ma dove, più che negli altri 4 casi, si è certificato il fallimento dell’iniziativa voluta dalla Sindaca Raggi, è stato a Villa Pamphilj.

L’associazione per Villa Pamphilj, con cadenza bisettimanale, ha fornito degli aggiornamenti sulla frequentazione dello stabilimento urbano. “Ci siamo recati ogni giorno in orari differenti” hanno spiegato. E per dimostrarlo hanno anche mostrato una serie di immagini, con il dettaglio dell’ora e del giorno in cui le foto sono state scattate. L’area, salvo rare eccezioni, è sempre rimasta desolatamente vuota.“