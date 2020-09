Villa Adriana e Villa d’Este riaprono alla sera

L’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este – Villae comunica il calendario delle aperture serali per il 2020.

Villa Adriana: fino alle 23.00 il 4, 11, 16, 17, 18 e 19 settembre.

4 settembre – Visita guidata: Tramonto a Villa Adriana, a cura di Alessandro La Porta (Coopculture); inizio ore 19.00, n. max 24 persone, disponibilità fino ad esaurimento posti; 5 euro + costo del biglietto di ingresso

Info: +39 0774 382733.

dal 16 al 19 settembre – Villae Film Festival, ore 20.00 ingresso libero sino ad esaurimento posti

http://www.sevenassociazione.it/villae-film-festival

Villa d’Este fino alle 23.00 il 5, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 settembre.

Le aperture serali sono anche occasione per eventi e iniziative tra cultura, scienza e storia:

Villa d’Este

5 settembre – Conferenza Marco Polo. Introduzione al percorso ‘Italiani in Cina’ a cura di Sabrina Pietrobono (Villae); inizio ore 20.30; max 45 persone, fino ad esaurimento posti;

Info: micaela.angle@beniculturali.it

12 settembre – Concerto per archi a cura dell’Associazione Famiglie di Angeli con Enza Tripaldi; inizio ore 20.00, max 70 persone fino ad esaurimento posti

Info e prenotazioni: info@famigliediangeli.org; 3497498403

A seguire Danze Meditative in cerchio sotto la luna a cura dell’Associazione La Mandorla Rosa, condotte da Anna Maria Pensa. Le danze si svolgono nel rispetto delle norme anticovid in vigore (utilizzo della mascherina e distanza sociale); non occorre la prenotazione.

Info: micaela.angle@beniculturali.it

19 settembre – Conferenza e visita guidata “(IN) FRESCO. I colori e i sapori dei cibi degli antichi” a cura di Micaela Angle e Viviana Carbonara (Villae); inizio ore 20.00, max 40 persone, fino ad esaurimento posti.

info micaela.angle@beniculturali.it.

dal 20 al 27 settembre – Villae Film Festival, ore 20.00 ingresso libero sino ad esaurimento posti

http://www.sevenassociazione.it/villae-film-festival

La biglietteria chiude un’ora prima per entrambe le Ville.

INFO Villa Adriana e Villa d’Este

Piazza Trento, 5 – Tivoli

tel. 0774312070