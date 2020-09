Il Comune boccia la pedonalizzazione del Villaggio Olimpico

Il progetto di pedonalizzazione del Villaggio Olimpico bocciato dall’Assemblea Capitolina che, approvando una mozione presentata da Fratelli d’Italia, ha chiesto di sospendere la realizzazione dell’isola pedonale in viale della XVII Olimpiade.

Un progetto voluto e finanziato dal Municipio II che per il quartiere romano simbolo degli anni ‘60 immaginava una “rivoluzione pedonale”. Un investimento di 1 milione e 680mila euro per rendere il Villaggio Olimpico più verde, illuminato e fruibile, “un grande giardino lineare per restituire allo spazio centrale del quartiere la sua antica funzione” e far confluire li i principali spazi pubblici e i servizi della zona “delineando – aveva detto la minisindaca del Municipio II, Francesca Del Bello – un nuovo grande parco urbano, polo di attrazione a disposizione degli abitanti”.

Il quartiere contrario all’isola pedonale

Non per parte del quartiere che, temendo “prati pavimentati” e una drastica riduzione dei posti auto (178 quelli eliminati ndr.), aveva intrapreso la strada della battaglia per fermare il progetto: raccolta firme e l’indizione di un referendum popolare.

Ora lla pedonalizzazione del Villaggio Olimpico cara a via Dire Daua incassa anche il ‘no’ dell’Aula Giulio Cesare: “Ci aspettiamo che ora il Municipio II prenda atto della volontà di Roma Capitale che ha espresso un netto parere contrario a tale progetto, anche e soprattutto in considerazione del più generale progetto di valorizzazione sul Villaggio Olimpico posto in essere da Roma Capitale che assorbirà il progetto municipale. Questa bocciatura – hanno scritto in una nota i consiglieri di Fdi in Campidoglio Lavinia Mennuni, Andrea De Priamo, Francesco Figliomeni e Rachele Mussolini della lista civica Con Giorgia – non può essere ignorata: il Municipio II ora si fermi, ascolti i cittadini e sospenda un progetto, inutile costoso e privo di senso”.

Il Comitato contro la pedonalizzazione: “E’ progetto truffa”

Parla di “grande vittoria” il Comitato Tutela Villaggio Olimpico. “Dopo che la maggioranza degli abitanti del quartiere aveva manifestato tutto il proprio dissenso verso le decisioni del II Municipio, ora la Giunta Del Bello ha il pesante No anche del Comune di Roma che si è espresso chiaramente. Noi continueremo a restare mobilitati fino alla fine contro questo progetto truffa ai danni del nostro quartiere!”. Mercoledì una nuova assemblea pubblica: “Lo show delle promesse tossiche – scrivono – avviene mentre nei nostri quartieri dilagano disservizi, l’arbitrio, il degrado e la cattiva gestione”.