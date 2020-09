di WANDA CHERUBINI

VITERBO – Il pozzo San Valentino verrà chiuso. La Regione Lazio ha dato l’ok alla sua chiusura e questo porterà ad avere più acqua alla callara del Bullicame. Nella determinazione del 27 luglio 2020, pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione Lazio il 20 agosto scorso, a firma della dirigente Flaminia Tosini, si dà il via alla chiusura del pozzo, che si trova all’interno dell’area della Gestervit Terme srl. Il 28 maggio scorso la Gestervit aveva trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di ricondizionamento del sistema pozzo-sorgente San Valentino denominato “Progetto esecutivo e relazione tecnica, dei lavori di ricondizionamento del sistema pozzo/sorgente S. Valentino”. Il progetto è stato presentato a firma del geologo Roberto Troncarelli e approvato con le indicazioni del geologo Giuseppe Pagano, direttore di miniera della concessione Bullicame. Il 30 giugno scorso il comune di Viterbo ha trasmesso a sua volta il progetto esecutivo proposto dalla Gestervit, completo delle integrazioni prescritte e del parere del direttore di miniera.

Ricordiamo che è dal lontano 2014 che inizia la vicenda, da quanto, in seguito ad un intervento non autorizzato, si sarebbe registrato un abbassamento del livello delle acque del Bullicame ed un aumento della vicina sorgente del San Valentino. Il Comune, allora, intimò alla Gestervit di procedere alla chiusura del pozzo. Ci sono state poi alterne vicende, fino a giungere all’ok della Regione del 27 luglio 2020 per la chiusura del pozzo. Nel 2019, il 9 maggio, fu invece pubblicato il bando per la perforazione del pozzo Sant’Albino, cui partecipò la sola Gestervit, che non fu ritenuta però idonea dato il contenzioso con il Comune. La stessa società nel frattempo ha provveduto all’alimentazione della callara del Bullicame con una pompa attaccata al San Valentino. La chiusura del pozzo San Valentino rientra nel progetto avente come scopo quello di disporre di un punto monitoraggio della risorsa ottemperando a quanto previsto dalla determinazione del 2017. Sempre nella determina di luglio 2020 si legge che “almeno 7 giorni prima dell’avvio dei lavori descritti nel progetto esecutivo” è necessario inviare alla direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti-area valorizzazione delle geo-risorse della Regione Lazio una serie di documenti tra cui la “descrizione delle modalità e cronoprogramma di monitoraggio degli effetti della chiusura del pozzo sulla sorgente Bullicame sulla sorgente San Valentino”.