Prenestina, 23enne in monopattino finisce in ospedale con codice rosso

Un incidente che ha coinvolto un ragazzo sul monopattino è accaduto ieri mattina su Via Prenestina. Sul posto sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Casilino.

Il ragazzo alla guida del monopattino ha 23 anni ed è di nazionalità bengalese. Subito è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Gli agenti stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per accertare anche un eventuale coinvolgimento di un altro veicolo.