Scarpe&Scarpe chiude tre negozi a Roma: “Decisione difficile ma obbligata”

A Roma e nel Lazio i dipendenti di Scarpe&Scarpe sono rimasti in cassa integrazione fino al 6 giugno scorso. Ora per gli addetti ai negozi nei centri commerciali Parco Leonardo, Anagnina e La Romanina in via di chiusura ci sarà lo spettro del licenziamento.

“Si tratta di una decisione difficile ma obbligata, indispensabile per salvaguardare gli altri negozi distribuiti nelle 19 regioni in cui Scarpe&Scarpe è presente” – spiega Alessandra Miriello, Direttore Generale e Chief Financial Officer di Scarpe&Scarpe. “I dati di vendita degli ultimi mesi post-lockdown confermano le nostre previsioni e una situazione di difficoltà che riguarda tutta la distribuzione commerciale, non solo nazionale. Gli 11 store chiusi sono quelli che, negli ultimi anni, hanno performato meno rispetto agli altri”.