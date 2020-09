Da Vinci Village, oggi l’inaugurazione del nuovo parco commerciale

Sarà oggi 10 settembre il taglio del nastro del nuovo Da Vinci Village a Fiumicino. Il famoso parco commerciale raddoppia a 90mila metri quadrati di superficie e cambia volto. 24 i nuovi negozi, con in più ampi spazi per trascorrere il proprio tempo libero e iniziative che coinvolgeranno il territorio, gli enti locali, le associazioni no profit.

Con l’ampliamento e ammodernamento dell’area sono 300 i nuovi lavoratori impiegati, oltre agli 850 già presenti, tra commessi, magazzinieri, manager e nuove figure nel settore della vigilanza, delle pulizie e dei servizi.