Omicidio a Marconi: un 43enne muore colpito da una coltellata

Ad essere trovato privo di vita nella zona di piazzale della Radio un uomo di 43 anni.

L’omicidio si è consumato intorno alle 2:00 della notte fra il 14 ed il 15 settembre in via Borghesana Lucchese. A chiamare il 112 diversi residenti dopo aver sentito urla e trambusto provenire dall’area compresa fra piazzale della Radio e viale Guglielmo Marconi.

Allertati i soccorritori per un uomo, un 43enne romano, non c’è stato nulla da fare, è deceduto dopo essere stato colpito con una coltellata. Accertato il decesso dell’uomo, immediate sono cominciate le indagini da parte dei carabinieri.

Dopo aver acquisito alcuni elementi i militari del Nucleo Radiomobile di Roma, assieme ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Trastevere ed i Carabinieri della Stazione Porta Portese hanno quindi rintracciato due uomini collegabili alla vittima.

In particolare uno dei due è stato rintracciato a bordo di un’auto nei pressi di via Pacinotti mentre l’altro si trovava in una seconda via vicina. I due sono stati quindi portati in caserma dove sono stati ascoltati dagli investigatori dell’Arma.