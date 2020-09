Tor Sapienza, ciclista investito da un’auto

Incidente mortale nei pressi della baraccopoli di via Salviati dove un ciclista è deceduto dopo essere stato investito da un’auto. La tragedia stradale è avvenuta nella prima serata di lunedì 14 settembre in via Guglielmo Sansoni, a Tor Sapienza. A perdere la vita un uomo di 51 anni.

In particolare l’intervento di tre pattuglie del V Gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale è avvenuto intorno alle 20:00 all’altezza del ponte della ferrovia. Qui, per cause in via di accertamento, un uomo di 69 anni alla guida di una Fiat 500 ha invesrtito un ciclista di 51 anni, un cittadino bosniaco residente nella adiacente baraccopoli di via Salviati.

Soccorso dall’ambulanza del 118 il ciclista è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Da accertare la dinamica con gli agenti della municipale a lavoro per ricostruire l’accaduto dopo aver svolto i rilievi scientifici sul posto.