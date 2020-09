A Cinquina porta a porta flop, vermi tra i rifiuti

I bidoncini condominiali su strada completamente sommersi dai rifiuti, sacchetti sparsi ovunque in strada e sui marciapiedi. Porta a porta flop a Cinquina con il quartiere nella periferia del Municipio III da mesi trasformato in una sorta di discarica a cielo aperto.

Niente lì viene ritirato: plastica, carta, umido e indifferenziato giacciono per strada e sui marciapiedi per giorni. Sotto al sole e in balia dei randagi. L’odore pestilenziale entra nelle case dei residenti costretti a convivere con puzza e cumuli di rifiuti sotto ai balconi.

La neo assessora ai Rifiuti di Roma Capitale, Katia Ziantoni dice “Non abbiamo richieste impossibili da fare, vorremmo solo più attenzione al porta a porta affinchè funzioni: i passaggi giornalieri vanno garantiti. Non possiamo vivere in una discarica, asfissiati dalla puzza e con i vermi per strada”.