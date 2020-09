Monterotondo, positivo uno studente

A Monterotondo la scuola si ferma. Si tratta dell’istituto comprensivo eSpazia dove uno studente di seconda media è risultato positivo al Covid. Lo ha comunicazione lo stesso sindaco Riccardo Varone che ha detto: “I protocolli sanitari previsiti dal Ministero della Pubblica Istruzione sono stati già attivati dalla Scuola, che in accordo con la Asl Rm5, ha comunicato all’intera classe di rimanere a casa e ha avvisato le famiglie interessate, chiedendo anche di monitorare l’eventuale sintomatologia dei bambini/e – spiega Varone, rispetto al caso di positività – Ora bisogna mantenere la calma, cercare di seguire le indicazioni della Dirigente Scolastica che è in costante contatto con me e con l’Assessore alla Scuola Matteo Garofoli, oltre che con le autorità sanitarie”.