Ostia, arrestata una 61enne e il nipote per 1,5 kg di hashish e marijuana

Indagini, servizi di appostamento, specifici posti di controllo e “fiuto” da parte degli operatori di Polizia, hanno permesso durante quest’ultima settimana, di portare a termine un cospicuo ‘bottino’ nella lotta allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti. Il quantitativo più ingente è stato sequestrato ad Ostia, nei pressi della nota Piazza Gasparri, all’interno di un appartamento.

Gli occupanti, una donna di 61 anni ed il nipote, sono stati successivamente tratti in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Al termine di un’accurata indagine info-investigativa da parte degli uomini del locale commissariato diretto da Eugenio Ferraro e coadiuvati da personale della squadra cinofili, sono stati rinvenuti, celati in un sottotetto della camera da letto e suddivisi in più parti, quasi 900 grammi di hashish e oltre 750 grammi di marijuana, oltre a 2 bilance intrise delle sostanze rinvenute, diverso materiale per il confezionamento ed un’agenda riconducibile alla palese attività di spaccio.