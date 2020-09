Slow food village a Viterbo dal 18 al 20 settembre

di WANDA CHERUBINI

“A differenza del passato – dichiara Alberto Valentini, presidente di Slow Food Viterbo e Tuscia – abbiamo dovuto rinunciare per motivi di sicurezza a show cooking, laboratori del gusto e street food. Tuttavia ci è sembrato giusto, in un periodo così complicato, dimostrare la nostra vicinanza a coloro che sono stati più colpiti da questa pandemia ovvero i ristoratori, i produttori agroalimentari, gli operatori turistici e tutto ciò che ruota intorno a essi. Per questo voglio ringraziare il Comune di Viterbo e l’Assessorato Cultura e Turismo che ha compreso l’importanza di rilanciare i nostri messaggi e ci ha permesso di realizzare questa edizione, mettendo a disposizione il palco nella piazza più importante della città e inserendo l’evento nell’Estate Viterbese”.

La prima giornata, venerdì 18 settembre, è dedicata ai cuochi e al “cibo buono” con il talk show alle 18,30 condotto in tutte e tre le serate da Carlo Zucchetti, scrittore e cofondatore del giornale enogastronomico col cappello www.carlozucchetti.it . Intervengono: Salvo Cravero, chef e formatore del Gambero Rosso; Francesca Litta, referente di Slow Food Lazio per Alleanza dei Cuochi; Alessia Mancini, assessore alle attività produttive del Comune di Viterbo. Al termine consegna di un riconoscimento di Slow Food ai cuochi. Alle ore 21,15 incontro su come sta cambiando la proposta del cibo ai consumatori con Vincenzo Mancino, fondatore e titolare di DOL-Di Origine Laziale; Stefano Callegari, ideatore e titolare del Trapizzino; Mauro Secondi, artigiano della pasta, fondatore del Pastificio Secondi di Roma. Modera Fabio Turchetti, giornalista ed enogastronomo.

Sabato 19 settembre è invece dedicata ai produttori agroalimentari e al “cibo giusto” con incontro alle ore 18,30 con: Stefano Polacchi, caporedattore del “Gambero Rosso”; Stefano Asaro, referente per Slow Food Lazio di Slow Olive e responsabile regionale del Presìdio dell’Olio extravergine di oliva; Diana De Santis, docente DIBAF-Università degli Studi della Tuscia; Ludovica Salcini, assessore all’Agricoltura del Comune di Viterbo; Mimmo Gravina, responsabile comunicazione ed eventi della Delegazione Provinciale di Viterbo dell’AIS. Al termine consegna di un riconoscimento Slow Food ai produttori e artigiani presenti. Alle ore 21,15 serata dedicata alla lotta al caporalato con Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro Regione Lazio; Marco Omizzolo, sociologo Eurispes e scrittore; Sergio Giovagnoli, portavoce della Rete antitratta di Viterbo, Luigi Pagliaro, portavoce di Slow Food Lazio. Modera Daniele Camilli, giornalista.

Infine, domenica 20 settembre, è dedicata agli agriturismo e al “cibo pulito” con inizio alle ore 18,30 con il confronto su come rilanciare il turismo nel territorio con: Roberto Perticaroli, referente per Slow Food Lazio del progetto Slow Travel; Francesco Monzillo, segretario generale della Camera di Commercio Viterbo; Giulio Curti, responsabile dello Spazio Attivo Viterbo di Lazio Innova; Marco De Carolis, assessore alla cultura e turismo del Comune di Viterbo. Al termine consegna di un riconoscimento Slow Food ai titolari di agriturismo presenti. E per concludere alle ore 21,15 il dibattito su come continuare le battaglie per la salvaguardia dell’ambiente al tempo del Covid-19 con: Roberto Morassut, sottosegretario di Stato per il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare; Edoardo Zanchini, vicepresidente nazionale di Legambiente; Francesca Rocchi, delegata da Slow Food Italia per la Coalizione clima; Vincenzo Ferrara, fisico climatologo. Modera Andrea Ferraretto, giornalista e scrittore specializzato su temi ambientali.

Durante le tre giornate dello Slow Food Village alcuni ristoranti e botteghe del gusto di Viterbo proporranno le loro specialità nel “Menu speciale dell’Alleanza” con i prodotti tipici locali e le ricette della tradizione. Al momento hanno aderito in 13 ma altri hanno già annunciato di volersi aggiungere.

Sempre in piazza San Lorenzo venerdì 18 e sabato 19 settembre gli artisti di strada del “Circo Verde”, reduci dal grande successo nei giorni scorsi del “Teverina Buskers” a Celleno proporranno alle 22,30 un loro spettacolo di circo contemporaneo.

Infine domenica 20 settembre sarà inaugurato alla presenza del sindaco di Viterbo Giovanni Arena, presso l’azienda agricola multifunzionale Agriland a Viterbo, il Mercato della terra, progetto di Slow Food in cui i piccoli produttori locali presentano e vendono i frutti del loro lavoro con guida alla spesa consapevole e laboratori didattici.

Lo Slow Food Village è organizzato da Slow Food Viterbo e Tuscia con la collaborazione di Slow Food Lazio e Slow Food Italia, e il patrocinio di Regione Lazio, Comune di Viterbo, Provincia di Viterbo, Camera di Commercio Viterbo, Università degli Studi della Tuscia.

Per partecipare agli eventi è necessario prenotarsi cliccando su https://bit.ly/3hF9Hjr oppure recarsi all’infopoint di Slow Food Viterbo e Tuscia in piazza San Lorenzo 15 minuti prima dell’evento e registrarsi.

