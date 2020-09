Ziantoni diventa la nuova assessora ai Rifiuti

Katia Ziantoni è la nuova assessora ai Rifiuti della Capitale. La sindaca Virginia Raggi, che da febbraio 2019 deteneva la delega, l’ha promossa in Campidoglio dalla poltrona di assessora all’Ambiente del Municipio VI (quello di Tor Bella Monaca).

Ziantoni dovrà occuparsi in prima persona di uno dei temi più caldi dell’amministrazione cittadina. L’ultima assessora ai Rifiuti di Roma Capitale è stata Pinuccia Montanari, andata via dalla giunta in aperta polemica per la mancata approvazione del bilancio di Ama, la municipalizzata dei rifiuti. La sua delega, assieme a quella al Verde, era stata assunta dalla Raggi in persona, che poi un anno fa, a settembre 2019, aveva scorporato quest’ultima per affidarla a Laura Fiorini. Ora però, con tante partite aperte e una campagna elettorale di fatto già iniziata, Raggi ha preferito assegnare ad altri la delega ai Rifiuti, una delle più pesanti della sua squadra.