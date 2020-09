Viale Somalia, via i sanpietrini

Viale Somalia dice addio ai sanpietrini. Via le storiche pietre dalla strada del quartiere Salario, al loro posto arriverà una distesa di asfalto: più liscio e sicuro, seppur non proprio tradizionale. I lavori sono già iniziati. Si procederà su una corsia alla volta nei due sensi di marcia: corsia ristretta da via Salaria a Largo Forano “almeno per altre tre settimane” – fanno sapere dal Dipartimento competente.

Una rimozione dei sanpietrini decisa “dopo molte segnalazioni dei residenti sulle vibrazioni che, soprattutto i mezzi pesanti, causavano sulle palazzine della strada” – spiegano dall’assessorato alle Infrastrutture guidato da Linda Meleo. Meglio l’asfalto anche per garantire maggior sicurezza, in particolar modo in caso di pioggia, a chi si muove su scooter e moto.

“Non sarà un semplice intervento di sostituzione del manto stradale” – assicurano. In viale Somalia previsto il rifacimento dei marciapiedi, la pulizia delle caditoie e la bonifica del sistema idraulico. Al termine rinnovo della segnaletica orizzontale. “Il tutto – precisano dal Comune – ha chiaramente avuto il parere favorevole della Sovrintendenza Capitolina”.