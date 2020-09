ROMA. LETTERA ALFONSI A RAGGI-DE SANTIS: ESAURIRE GRADUATORIE CONCORSONE

(AGENZIA DIRE)

Roma – “Gentile Sindaca, gentile Assessore: Ancora per una settimana Roma Capitale ha a disposizione graduatorie valideda cui attingere per ridare slancio alla citta’ e per colmare il vuoto di risorse umane che negli anni si e’ consolidato sempre di piu’. In questi anni e’ stato fatto dall’amministrazione un grande lavoro per assumere i vincitori delle procedure bandite nel 2010, ma il sottorganico e’ ancora evidente, soprattutto nei Municipi, come nel caso di quello che amministro come presidente. Roma Capitale ha bandito nuovi concorsi che verranno espletati nei prossimi mesi ma che potranno mettere a disposizione della citta’ nuove forze soltanto tra molto tempo. Come sapete, lo svolgimento delle procedure richiede infatti tempi tecnici di mesi, se non anni”. Inizia cosi’ una lettera aperta che la presidente del I Municipio, Sabrina Alfonsi, ha spedito alla sindaca Virginia Raggi e all’assessore al Personale, Antonio De Santis, per chiedere di esaurire le graduatorie del concorsone del 2010 prima della scadenza del 30 settembre.

“Nel frattempo – scrive Alfonsi – non avremo piu’ un bacino cui attingere, nonostante la necessita’ di nuove risorse sia urgente, non solo all’interno di Roma Capitale ma anche nella Citta’ Metropolitana. Abbiamo risorse selezionate, valide, pronte per essere utilizzate eppure restano ferme, lasciate scadere. Chiudere queste procedure esaurendo le graduatorie, con un ampliamento del piano assunzionale volto a colmare il fabbisogno, sarebbe un modo concreto per rispondere ai bisogni urgenti della citta’ e allo stesso tempo rappresenterebbe una risposta alle persone che in questa situazione emergenziale potrebbero da subito, senza costi aggiuntivi di selezione per Roma Capitale, essere messe in grado di lavorare al servizio di Roma”.